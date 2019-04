En 2012 el éxito televisivo fue Graduados, una comedia que se impuso gracias a su recuerdo de los años 80 y su elenco que tenía como pareja protagonista a Nancy Dupláa y Daniel Hendler. Tras el furor, a diferencia de su compañera, el actor prefirió abocarse al cine, el teatro y decidió apostar por proyectos menos masivos en la pantalla chica. ¿El motivo? Tanto éxito lo descolocó.

“Efectivamente fue como un récord en 30 años, en ese momento veía el horizonte de los años siguientes, con proyectos que tenía para después y tenía la ilusión de que el público de Graduados fuera para esos otros proyectos”, recordó Daniel en Por si las moscas, el ciclo radial de La Once Diez.

“Tenía ganas de que terminara ese ciclo para recuperar un poco de vida, tenía hijos chicos, en su momento salía a algunos lugares disfrazado, fue una experiencia rara y novedosa que también la disfruté. Además querían seguir con todo, obra, película, todo y yo no quería seguir más”, aseveró, marcando su bajo perfil.

“Cuando hice Graduados fue un momento en que necesitaba el trabajo, le escapaba al formato tira y no estaba pudiendo elegir mucho. Si me pasa eso ahora, por supuesto que es más que digno, y no es que yo reniegue de eso”, aclaró el uruguayo, sobre su decisión.

Sin embargo, pronto el actor regresará con una propuesta que promete generar debate, de vuelta en una tira en Telefe con producción de Underground y que se llamará Victoria Small: “Es sobre una familia ensamblada entre cuatro mujeres. Interesante, actual, polémica, y mi personaje tiene relación con una de las actrices que es Julieta Díaz y se va a involucrar con esa familia”, adelantó.

