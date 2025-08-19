La tarde de lluvia del martes fue el escenario del último adiós a Jorge Maestro, el genial creador de ficciones de eltrece como Montaña Rusa.

Hugo Di Guglielmo y Sergio Vainman estuvieron presentes para despedir a su amigo y socio de series televisivas como Clave de Sol o La Banda del Golden Rocket.

En una ceremonia íntima, a la que además asistieron Mario Pasik, Pablo Cullel, Ángela Torres, entre otros artistas y famosos, la familia despidió a Jorge en el en el panteón de actores del cementerio de Chacarita.

Las fotos del último adiós a Jorge Maestro

Pablo Cullel en el último adiós a Jorge Maestro. (Foto: Movilpress)

El último adiós a Jorge Maestro. (Foto: Movilpress)

Ángela Torres en el último adiós a Jorge Maestro. (Foto: Movilpress)

Los familiares en el último adiós a Jorge Maestro. (Foto: Movilpress)

Sergio Vainman en el último adiós a Jorge Maestro. (Foto: Movilpress)

Pablo Cullel en el último adiós a Jorge Maestro. (Foto: Movilpress)

Sergio Vainman en el último adiós a Jorge Maestro. (Foto: Movilpress)

Sergio Vainman en el último adiós a Jorge Maestro. (Foto: Movilpress)