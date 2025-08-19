Las fotos del último adiós a Jorge Maestro: el dolor de Ángela Torres y Mario Pasik
Familiares y amigos despidieron al genial guionista en el Panteón de Actores del cementerio de Chacarita.
La tarde de lluvia del martes fue el escenario del último adiós a Jorge Maestro, el genial creador de ficciones de eltrece como Montaña Rusa.
Hugo Di Guglielmo y Sergio Vainman estuvieron presentes para despedir a su amigo y socio de series televisivas como Clave de Sol o La Banda del Golden Rocket.
En una ceremonia íntima, a la que además asistieron Mario Pasik, Pablo Cullel, Ángela Torres, entre otros artistas y famosos, la familia despidió a Jorge en el en el panteón de actores del cementerio de Chacarita.