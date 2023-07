Dani La Chepi sorprendió al revelar cuánto hace que no tiene intimidad con una pareja

En LAM, Dani La Chepi dijo que jamás había recibido mensajes ni fotos hot por Instagram y cuando le preguntaron cuánto hacía que no tenía sexo, respondió: "Hace dos años, desde que me separé”.

El 22 de julio, Dani La Chepi habló del problema de salud que la hizo alejarse de los medios y las redes y dio detalles de cómo continúa su tratamiento para seguir sanando.

“En comparación a como estaba hace tres meses atrás siento que soy Messi, pero estoy a medio motor, despacito, con tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida”, dijo a Intrusos.

“Hay un momento que el cuerpo no te da más. De un día para otro, se me cerró el estómago, en mi caso, que tengo anorexia nerviosa. A mí me pegó por no comer y no me pude levantar de la cama, literalmente”, detalló.

"No tenés que tener miedo de pedir ayuda a profesionales, médicos, psiquiatras, tomar medicación”, agregó.