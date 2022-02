Dalma Maradona, dura con Mario Baudry: "Qué horror ir a la tele a hablar de otra persona y decir mentiras"

Luego de que Mario Baudry contara en Intrusos que ninguno de los hermanos de Dieguito Fernando (el hijo que Verónica Ojeda tuvo con Diego Maradona) asistió a su cumpleaños, Gianinna Maradona saltó sin filtro en las redes y Dalma saltó en su defensa.

“Siempre, siempre, de tu lado de la vida. ¿Entendés que con vos voy a la guerra, Gianinna? Hay cosas que son como son y no es nuestra culpa”, comenzó diciendo Dalma en Instagram Sotries, luego de que su hermana dispara contra el novio de Ojeda.

“Qué horror ir a la tele y hablar de otra persona diciendo muchas mentiras. ¡Me da mucha vergüenza! Después exigen vínculos que se encargan de destruir. Por todo eso y más, para mí no hay forma”, agregó, tajante.

FUERTES POSTEOS DE GIANINNA MARADONA CONTRA EL NOVIO DE VERÓNICA OJEDA

"Basta de dejar que se hable al pedo de mi persona. Basta, capo. Te metiste en un terreno que NO", fustigó la hija menor de Claudia Villafañe contra el abogado Dieguito Fernando Maradona y pareja de Verónica Ojeda.

"Siempre vas a ser lo que hacés, más que lo que decís", completó Gianinna al poner en evidencia las llamadas perdidas y los mensajes a Verónica para comunicarse con su hermanito.

De fondo, la ex de Daniel Osvaldo también había publicado la captura de un mensaje que le había enviado a Baudry el domingo 13 de febrero, el día del cumpleaños de Dieguito: "Disculpame que te escriba a vos, pero me di cuenta de que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco desde ya". Pero según, se puede ver en la imagen que posteó Gianinna Maradona, jamás obtuvo respuesta de parte de Mario Baudry a su pedido.

Fotos: Capturas de Instagram Stories