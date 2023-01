"Me decepcionaste": Daiana, la ex de Agustín de Gran Hermano, lo fulminó por tildarla de infiel

Antes de que Agustín de Gran Hermano quedara eliminado de la casa, había contado que su ex, Daiana Filgueira, lo había engañado.

Además, había aclarado que la relación se terminó porque él ya no confiaba en ella. "Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona", fueron sus fuertes palabras.

Atento, un fanático del reality hizo eco de sus declaraciones. Y en Twitter, Daiana reaccionó fulminando a su ex por lo que dijo en el programa.

DAIANA FILGUEIRA, LA EX DE AGUSTÍN, LO FULMINÓ POR HABERLA TILDADO DE INFIEL

Enojada, Daiana, que salió dos años con Frodo, hizo eco de las declaraciones de su ex en su contra y apuntó muy fuerte contra él.

"¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste meses con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuándo te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que pasó en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste", sentenció, contundente.