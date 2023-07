Coti Romero shockeó a sus fans al mostrar sus axilas ¡azules! y reveló qué le pasó: "Me manchó"

Coti Romero, súper feliz por las prendas de indumentaria que le habían enviado de canje, mostró algunos conjuntos a través de sus stories de Instagram.

Mientras lucía un corsé muy lindo, levantó los brazos, con intención de mostrar bien la prenda, y alertó a sus fans por sus axilas de color azul, casi negras.

Para evitar especulaciones, la expareja de Alexis "Conejo" Quiroga reveló qué le pasó. "La remera que me puse hoy, me manchó las axilas", explicó, junto al emoji que simula tristeza. ¡Uy!

COTI ROMERO DESCRIBIÓ SU “HOMBRE IDEAL” EN LA JAULA DE LA MODA

A la hora de revelar qué estilo de hombre le gusta, Coti refirió que prefiere aquellos que “se ocupan”. “Me parece que a nadie le gusta alguien descuidado, pero no los que son metrosexuales. Pero sí que sean atentos y prolijos”, especificó.

Tras elogiar el look de Julieta por sobre el de Daniela (“es más auténtico”), Coti definió como “la peor vestida” a Cata. Y luego expresó su disgusto por los pantalones apretados en los hombres. “Siento que en cualquier momento explota todo, y no me gusta cómo queda”, explicó.

“Los enanos me la bajan”, bromeó ante el gesto de sorpresa de los conductores. “Antes me gustaban los enanos”, quiso enmendarla la ex Gran Hermano. G-plus

Además, Coti explicó que tiene un “cajoncito” con una colección de corsets que armó para profundizar en su estilo, y que le gustan los hombres morochos y muy altos. “Los enanos me la bajan”, bromeó ante el gesto de sorpresa de los conductores. “Antes me gustaban los enanos”, quiso enmendarla la ex Gran Hermano.