Coti Romero y Conejo de Gran Hermano 2022 disfrutaron de una romántica cena a la luz de las velas: "Inolvidable"

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, exparticipantes de Gran Hermano 2022, están disfrutando a pleno de su viaje a Cancún, en México.

La pareja, que se enamoró dentro de la casa y tras su paso por el reality se animó a convivir, vivenciaron una inolvidable cena a la luz de las velas en la playa, a orillas del mar.

Fue Coti quien compartió la tierna foto que los muestra sentados en una mesa cerca del agua, mientras brindan con champán, muy agradecidos y enamorados por esta aventura juntos.

"Mini vacaciones inolvidables", expresó ella, junto a dulces emojis.

LA REACCIÓN DE COTI ROMERO ANTE LOS TATUAJES DE DANIELA, ROMINA Y JULIETA DE GRAN HERMANO 2022

Este jueves, Robertito Funes Ugarte se comunicó con Coti Romero, que se encuentra vacacionando con Alexis “Conejo” Quiroga en Cancún y una de sus panelistas les contó que sus excompañeras y enemigas acérrimas habían decidido sellar su amistad con los tatuajes.

"Chicos, ¿vieron lo que pasó con Romina, Daniela y Julieta? Bueno, esta amistad que se formó en la casa de Gran Hermano, las tres se tatuaron el ojo de Gran Hermano en la nuca", reveló Pía Shaw, y reconoció: "Es verdad lo que estoy diciendo, es un montón".

"No vimos eso, ¿por qué nos preguntan de eso?", dijo Coti, muy despreocupada desde la pileta del hotel. "¿No te importan las chicas?", quiso saber Robertito, desde los estudios de A la Barbarossa, tratando de buscar pleito.

"No, o sea... Es como que cada uno puede hacer lo que quiera. Agustín se había tatuado también el ojo en el antebrazo. A mí no me molestan las cosas que puedan llegar a hacer. Yo no me lo tatuaría", cerró la correntina, que solo podía aspirar a que no la molesten con nimiedades y no la molesten en unas merecidas vacaciones.