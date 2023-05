Se conoció el motivo por el que Juan Ferrara dejó Cocineros Argentinos: "La TV que me representa es la del respeto"

Juan Ferrara dio un abrupto paso al costado de Cocineros Argentinos, programa de la TV Pública, tras 15 años de recetas, risas y complicidad con los televidentes.

Muy sensibilizado por su salida del ciclo, compartió las fotos más lindas con sus colegas, de hace años y actuales, y les dedicó sentidas palabras haciendo hincapié en lo feliz que fue en el ciclo.

"La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Tardé en expresarlas porque me di el espacio que necesitaba para hacerlo. Durante ese tiempo, y aún todavía, no pararon de llegarme centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor. Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes", expresó, muy dulce.

Y se refirió directamente a sus compañeros, con ternura. "Quiero agradecer a todos los compañeros/as de trabajo de la productora que pasaron a lo largo de estos años, de ellos aprendí muchísimo. Gracias a la Tv Pública y a todos sus laburantes", sumó, contento por lo vivido.

JUAN FERRARA SORPRENDIÓ AL AFIRMAR QUE LE HUBIESE GUSTADO CELEBRAR SU SALIDA AL AIRE, ¿PERO NO LO DEJARON?

Antes de cerrar, Juan hizo una aclaración que sorprendió a sus fans.

"Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir".

"La televisión que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo, generando ideas colectivas y con respeto por el otro", sentenció, contundente. ¿Se fue mal?