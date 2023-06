El Coco Basile echó a Sofi Martínez del vestuario de la Selección Argentina: "¡No podés estar acá!"

Este domingo se jugó el demoradísimo partido homenaje a Juan Román Riquelme entre Boca Juniors y la Selección Argentina en la Bombonera, y por eso, en la previa del encuentro Sofi Martínez quiso entrar al vestuario albiceleste, pero fue echada por El Coco Alfio Basile.

Habituada a cubrir a la Selección tras su brillante y emotiva labor en el Mundial Qatar 2022, la joven cronista se acercó al vestuario y entró como si nada, pero lo primero que se encontró fue la figura de Juampi Sorín semidesnudo.

“Perdonen el atrevimiento, por favor avísenme si hay alguno que se esté cambiando”, llegó a decir Sofi, mientras de fondo se veía cómo el Coco, dos veces entrenador de la Selección, saltaba de su asiento acercándose a ella, visiblemente molesto.

COCO BASILE ECHÓ A SOFI MARTÍNEZ DEL VESTUARIO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

“Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le advirtió el histórico técnico a la joven, que se sorprendió por su reacción.

“Eso desde ya, si hay alguno cambiándose... A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos”, dijo ella, y al advertir que no había jugadores cambiándose, salvo Sorín, que eso estaba sin la casaca, cambió su actitud.

“No se está cambiando nadie Coco, me la estás re haciendo me parece. Es que no hay ninguno cambiándose, me está mintiendo”, recalculó Martínez, que aprovechó la cercanía de Diego Placente para entrevistarlo, ante la mirada divertida de Lionel Messi, que estaba al otro lado del vestuario, ya listo para jugar.

Más tarde, el Coco le explicó en el campo de juego a Sofi por qué la echó. “Quedó todo perfecto, yo te estaba cuidando a vos”, le dijo a la cronista, en un gesto dirigido a hacer las paces con la novia de Diego Leuco.