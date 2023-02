Cinthia Fernández reveló por qué le prohibió a Matías Defederico la entrada a su casa: "Me robó"

Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Matías Defederico, el padre de sus tres hijas, con quien sigue en conflicto en la Justicia por no cumplir con la cuota alimentaria de las nenas.

En esta oportunidad, sus seguidores de Instagram le pidieron que compartiera el plano de su casa, para conocer cómo es la distribución de los ambientes. Entonces, la panelista contó que no lo tenía.

"No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también". G-plus

Y aprovechó e ida y vuelta con sus fans para revelar que Matías una vez entró sin permiso a su vivienda y se llevó los planos. Entonces, ella recurrió a la Justicia para evitar que pudiera volver a ingresar.

CINTHIA FERNÁNDEZ REVELÓ QUE MATÍAS DEFEDERICO LE ROBÓ

"No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo", contó, entre risas.

"Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una tv", cerró Cinthia, sin filtro.