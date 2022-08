Cinthia Fernández reveló el gran gesto que tuvo Martín Baclini durante la internación de su hija: "Me ofreció un avión sanitario"

A poquitos días de haber regresado a Buenos Aires tras su viaje a Punta Cana con sus hijas, Cinthia Fernández le dedicó un dulce mensaje a su ex, Martín Baclini.

La panelista de Momento D reveló el gran gesto que tuvo su expareja durante la internación de su hija Fran en República Dominicana.

La nena tuvo que ser hospitalizada por una gastritis aguda, ocasionada por una bacteria. Y Martín, que pese a ya no estar en pareja con Cinthia sigue teniendo un estrecho vínculo con las nenas, quiso ayudarla.

"Me ofreció internarla en Miami y un avión sanitario" G-plus

"¿Martín te llamó cuando la nena estuvo internada?", le preguntaron Cinthia sus seguidores de Instagram sobre Baclini.

"Siempre. Y no viajó porque no lo dejé. Además, me ofreció internarla en Miami y un avión sanitario", contó Cin a través de sus stories de Instagram, junto al emoji de corazón.

¡Muy dulce!