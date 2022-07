Chino Leunis habló por primera vez de su cruce con Martín Salwe y fue a fondo: "Quedé temblando"

Chino Leunis, conductor de El hotel de los famosos con Pampita, rememoró su fuerte cruce con un participante, Martín Salwe, en un desafío del programa.

Sincero, contó que tras su fuerte ida y vuelta con Martín, a quien le pidió que por favor respetara las reglas del juego, se quedó muy angustiado.

"Las cosas que más angustian o incomodidad me daban tenían que ver cuando ocurría el reality, muchas veces me quedaba temblando. Era muy difícil realmente bancar algunos momentos. Yo como conductor del reality muchas veces entraba en ese mundo a un nivel de abstracción tremenda", se sinceró en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

CHINO LEUNIS HABLÓ DE SU CRUCE CON MARTÍN SALWE

"En el momento de discutir con Martín me quedé muy mal, quedé temblando con esa adrenalina de la sensación de pelearte", contó Chino.

"El sistema me estaba enviando la adrenalina mortal, ahí aprendí que como co-conductor del programa tengo que cuidar a mi compañera por responsabilidad con ella", cerró, reflexivo.

¿Qué dirá Martín?