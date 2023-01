China Suárez recordó al padre de Benjamín Vicuña con emoción: "Besos al cielo"

Unas horas después de que Benjamín Vicuña le dedicó un especial posteo a su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, la China Suárez le dedicó un emotivo mensaje al abuelo de sus hijos y lo recordó sensibilizada en el día que el hombre cumpliría años.

“Lo dije apenas Magnolia me miró. ‘Tiene los ojos y la mirada del Tata Loco’”, escribió, en las redes sociales junto a la misma fotografía que compartió el actor de su padre.

“Feliz nacimiento y besos al cielo de su abuelo hollywoodense”, completó, mientras compartía imágenes del padre de Benjamín, súper cariñoso con sus nietos. “Con su clon Tata Loco en Chile”, puso en otra imagen, recordando al hombre que falleció a principios de septiembre.

CHINA SUÁREZ JUNTO A SUS AMORES EN UNA FOTO MUY ESPECIAL

Activa en Instagram, China Suárez sorprendió a sus seguidores con una foto muy especial, que no tardó en cosechar miles y miles de likes.

La actriz y cantante subió una foto súper tierna, junto a sus tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Y afirmó, con el corazón repleto de amor: "Mi vida entera en una foto".

En menos de 24 horas, el posteo de la China obtuvo más de 350.000 likes y cariñosos comentarios de sus amigos colegas, como de sus fanáticos, quienes reaccionaron empáticos y con dulzura a la foto familiar.

Dentro de las reacciones no faltó la de Nicolás Cabré, quien no dudó en darle "me gusta" a la foto de su hija Rufina, con su mamá y sus hermanitos.

Foto: Instagram Stories