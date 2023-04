China Suárez impactó con un radical cambio de look: muchos rulos y filtro natural

Ni bien Rusherking confirmó que ya no está en pareja con China Suárez, compartió un video cortándose el cabello. Por su parte, eligió raparse a los costados y darle más movimiento a su flequillo.

A días de que ambos blanquearan la separación, la actriz también sorprendió a sus fans con un cambio de look. Se filmó desde su auto, mientras hacía tiempo, mostrando su melena ¡con rulos!

A China se la puede ver con la raya al medio y ondas muy marcadas que van desde la raíz hasta las puntas. Además, eligió un filtro de Instagram "natural", que simula estar apenas maquillada.

EL MENSAJE DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON RUSHERKING

Eugenia Suárez decidió aclarar la dudosa situación con su ex con una storie que no deja lugar a dudas: "No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quieren mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz".