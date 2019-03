Chano Moreno Charpentier (37) se encuentra en el centro de la polémica luego de la denuncia por violación que realizó en su contra Militta Bora (29).

La exnovia del músico se presentó en la Justicia Penal y Civil en octubre para demandar al músico, con quien salió en 2016: “Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación”, aseguró la rockera.

Una cámara de Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Chano, quien había desmentido tajantemente a Militta, y el músico se mostró sacado al hablar de su expareja con el ciclo de Ángel de Brito.

“¡Denuncia de violación, la conc... de su madre! O sea... loco, ¿a vos te hicieron una denuncia de violación?”, le preguntó al cronista Santiago Riva Roy, quien le respondió que “por suerte, no”.

Entonces, el exlíder de Tan Biónica disparó polémico: “¡Una mina que es puta, amante de un chabón!”. Y el periodista salió al cruce de su exabrupto: “No tiene nada que ver lo que hace una persona en la cama o si está con muchas personas con lo que pueda sufrir en la vida. Vos estás juzgando a la víctima. Perdoname, no tengo por qué ordenar tu discurso”.

"¡Una mina que es pu..., amante de un chabón! ¡No me rompan las bol... con la violación! Yo soy famoso y Militta Bora me pidió 10 mil dólares para que deje de hablar. ¿Querés ver el mensaje?" G-plus

Tras escuchar las palabras de Riva Roy, Chano solo atinó a pedirle fuego para prender un cigarrillo y cuando el notero le dijo que no se podía fumar en el lugar, Charpentier le retrucó: “¿Qué no se puede fumar? Yo fumo donde quiero”.

Molesto, Chano aseguró: “Yo juzgo a quien quiero. Como no soy un hombre machista, me crié con mi mamá, respeto a las mujeres y conozco a miles de mujeres famosas... Todas las minas te pueden hablar de mí, de la persona que soy: sensible, cuidadora. Nunca ejercí violencia. Me han robado, me han cagado a piñas, ¡nunca ejercí violencia sobre un hombre!”.

Cuando el notero le preguntó cómo estaba de salud y sobre su recuperación en su adicción a las drogas, Chano volvió a mostrarse indignado: “Bien... ¿Por qué nunca me preguntás...? ¡Yo hice 17 números uno! ¡17! Y el pelotudo de Rodrigo Lussich, que era socio de Ángel, que me hace una nota antes (sic)... ¡17 números 1! Amigo, estoy desde los 16 años componiendo un montón de cosas. Entonces, no me rompan las bolas con la violación. Yanina Latorre sabía, conoce a mi abuelo, yo vivía en su edificio. ¡No me rompan las bolas! Yo soy famoso y Militta Bora me pidió 10 mil dólares para que deje de hablar. ¿Querés ver el mensaje?”.

Luego de que su manager le prohibiera mostrar el supuesto mensaje extorsivo de Militta, Santiago le agradeció la nota y le dijo “tu descargo en LAM”, lo que provocó otra llamativa respuesta de Chano: “No es mi descargo en LAM, le doy una nota a Ángel si se porta bien conmigo y yo me porto bien con él”.