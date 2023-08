Cecilia Insinga mostró el antes y el después de su tratamiento de salud: "Bajé de peso y aprendí a darle energía sana a mi cuerpo"

Cecilia Insinga posteó una foto suya en la playa del año pasado y la comparó con una actual, también frente al mar, en la que se la ve diferente. Muy orgullosa de sí misma, habló a fondo de su cambio de vida.

"En diciembre de 2022 me sacaba fotos en malla obvio, pues amor profundo por todo mi ser, pero de perfil porque no me sentía del todo cómoda", admitió la periodista de TN, antes de hablar de los hábitos que modificó para mejorar su salud.

"En julio de 2023, me saco de frente y no solo porque bajé de peso, sino también porque aprendí a darle energía bien positiva y sana a mi cuerpo. Gracias a mi nutricionista por reeducar mis hábitos". G-plus

"En julio de 2023, me saco de frente y no solo porque bajé de peso, sino también porque aprendí a darle energía bien positiva y sana a mi cuerpo. Gracias a mi nutricionista por reeducar mis hábitos", expresó, muy agradecida.

CECILIA INSINGA MOSTRÓ SU TRATAMIENTO ESTÉTICO TRAS BAJAR DE PESO

Además, Cecilia se mostró desde su esteticista y habló del tratamiento que está haciendo para mejorar el aspecto de su piel.

"Esto es lo que hacemos ahora que estamos cerca de mi objetivo de peso para tensar la piel... No duele, no da calor ni frío". G-plus

"Esto es lo que hacemos ahora que estamos cerca de mi objetivo de peso para tensar la piel... No duele, no da calor ni frío", aclaró.