Carmen Barbieri reveló que está muy afectada por la culebrilla: "De día con doctora y de noche curandero"

Este jueves, Carmen Barbieri regresó a Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) después de varios días de convalecencia debido, como ella reveló, a un herpes Zoster que le provocó una culebrilla.

Como señala la publicidad que en estos días está muy en boga en los medios, el herpes zóster se encuentra en el sistema nervioso de las personas que han sido afectadas por la varicela, y si bien se desconoce por qué se activa, se lo atribuye a la baja de defensas.

“¡Volví de la muerte! ¡Acá estoy!”, dijo la diva al entrar al estudio en el que la esperaban Pampito y Estefi Berardi. “Les cuento que el herpes zóster me tiene medio estúpida, pero yo salgo adelante y les digo ‘¡Buenos días!’, pero con 38 y medio de fiebre no me podía levantar”, contó La Leona.

CARMEN BARBIERI REVELÓ CÓMO TRATA LA CULEBRILLA QUE LA DEJÓ FUERA DE ESCENA POR VARIOS DÍAS

“Hoy estoy sin fiebre, pero con mucho dolor de cuerpo. Es como si tuviese una gripe, pero no es”, dijo Carmen mientras mostraba las marcas en su cuerpo. “Se está secando gracias a las pastillas y la cremita que me dio la doctora”, explicó Carmen, que reveló que recurre a otro método.

“Y a la noche me cura el curandero, Sebastián te amo”, dijo la conductora, mientras el director hacía un plano detalle de las marcas que le quedaron en otro sector del cuello, más afectado el virus.

“De a poquito se va secando, aunque dicen que el bichito, que es un virus, sigue estando. Empezás a hacer la curación y en cinco días estás. Son nueve o diez días de curación con la doctora y el curandero”, cerró Carmen, que explicó que ella no puede dejar de lado a Sebastián.