Carmen Barbieri bromeó al ver imágenes retro de Movete: "Ese vestido hoy no me entra ni en una pierna"

Luego de hablar de la serie de Ricardo Fort que se estrenó por Star+, Carmen Barbieri miró atentamente imágenes con el recordado empresario cuando estaba al frente de su ciclo, Movete. Y atenta a su vestimenta, la presentadora lanzó un chiste al aire.

“Mirá ese vestido, ¿dónde estará? No me entra ni en una pierna a mí”, expresó Carmen en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) al ver su look navideño con gorrito y vestido largo, al cuerpo y rojo.

“Movete abría siempre con un musical y seguramente estábamos en Navidad y por eso estábamos así vestidas”, cerró Barbieri, analizando el outfit que tenía en aquella época y que recordó con mucha alegría.

CARMEN BARBIERI, FURIOSA CON ALFA DESPUÉS DE HABER CONTADO QUE SOÑÓ QUE SE MORÍA

Sin pasar por alto el comentario que hizo Alfa frente a sus compañeros en Gran Hermano 2022 al contar que había soñado que Carmen Barbieri se moría, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) apuntó sin filtro contra el participante.

“A Alfa le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida”, comenzó diciendo Carmen después de ver las imágenes en las que Alfa da a conocer su sueño.

“Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice”, agregó, con su característico humor, pero dejando en claro que no vio con buenos ojos la charla que el hermanito mantuvo con sus compañeros.