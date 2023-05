Candelaria Tinelli explicó el motivo de su viaje con Coti Sorokin a España

La coincidencia de Candelaria Tinelli con Coti Sorokin en Madrid generó especulaciones sobre una reconciliación de quienes fueron pareja durante dos años, pero la hija de Marcelo Tinelli reveló el motivo de su estadía en España.

"Fui a laburar, a hacer un video de mi próxima canción, que va a salir cuando lo tenga terminado ", aseguró la it girl en una entrevista con Socios del Espectáculo.

"Cuando se alineen todos los planetas va a salir", aclaró con una dosis de humor.

Luego, Cande dejó la puerta abierta cuando el cronista le confesó que la ve "como directora de cine".

"Nunca sabés, la verdad. La vida dispara para cualquier lado", cerró Cande Tinelli.

CANDELARIA TINELLI REFLEXIONÓ SOBRE SU CARRERA MUSICAL

Más tarde, Candelaria Tinelli reflexionó sobre su carrera como cantante solista, luego de reconocer que con Coti Sorokin sigue manteniendo muy buena onda.

"Lo de la música me copa. Son momentos. Lo hice hasta antes de la pandemia, que fue cuando corté. Me costó volver como a remontar porque me metí muy para adentro, me empecé a poner más pachorra, y ahora volví con eso", se explayó.

"Tengo una canción hace un montón de tiempo y la quiero sacar. Quiero volver un poco a eso", finalizó Cande Tinelli.