Cande Tinelli reveló que se hizo una cirugía estética en la nariz: "Me hice una rinoplastía correccional"

Cande Tinelli contó que se hizo una cirugía estética correccional en la nariz. Desde su cuenta de Instagram, la influencer dijo que no se haría "la boluda" y advirtió que la pueden ver por la calle con un yeso en la cara. contó que se hizo una cirugía estética correccional en la nariz. Desde su cuenta de, la influencer dijo que no se haría "la boluda" y advirtió que la pueden ver por la calle con un yeso en la cara.

“Me da recontra paja hacerme la boluda que no me operé, no es mi estilo. Me operé, me hice una rinoplastía correccional y estética, no me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo”, expresó la novia de Coti Sorokin.

Finalmente, la hija de Marcelo Tinelli le puso humor a esta story: “Si alguien me ve en la calle ando con esto porque no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero. Tenía la nariz más corrida que la Torre de Pisa”.

EL DÍA QUE CANDE TINELLI EXPLOTÓ CONTRA QUIENES CRITICABAN SU CUERPO

A inicios de julio, Cande Tinelli estalló en sus rede sociales ya que estaba harta de que la critiquen o le digan que es “puro plástico” por realizarse cirugías estéticas.

“Que poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno pero no es plástico tampoco”, manifestó.

Entonces, Cande dejó en claro lo enojada que estaba y al final mandó una frase picantísima: “Igualmente si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las dos te… El que puede, puede, y el que no critica”.