Camila Homs rompió el silencio sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: "Los chats eran míos"

Después de que se difundieron los mensajes que Camila Homs le envió a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel que terminaron en un escándalo que llegó a la Justicia, la modelo habló por primera vez en Socios del espectáculo de sus polémicos dichos.

Primero la modelo se refirió a quienes la llaman “despechada”. “No, no. Ya está, ya recontra está. Estoy muy en otra y ni pienso en eso”, aseveró, mientras que se mostró súper honesta al hablar de sus controvertidos mensajes a su ex y a la cantante.

“Lo de los chats es verdad, son míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque eran algo muy interno”, señaló.

“Era muy familiar, digamos, y me shockeó verlo, pero no por yo haber dicho las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Yo tengo mis motivos sobre por qué estaba así de enojada” , lanzó.