Cabito contó cómo fue su charla con Silvina Luna sobre su experiencia con el trasplante de riñón

Cabito Massa Alcántara contó en su visita a Nosotros a la Mañana cómo fue su charla con Silvina Luna sobre su experiencia con el trasplante de riñón.

“Con Silvina chateamos, fue muy curiosa, le dije ‘yo te hice varias notas en la radio, estoy pasando lo mismo que vos, vamos que se puede’”, reveló el humorista.

Entonces, Cabito desarrolló: “Ella me empezó a contestar y estuvo curiosa respecto de un montón de cosas que yo ya había atravesado”.

“Tenes que medio que dejar de laburar porque no son solo 4 horas, entre que te atienden y demás, todo es muy complicado”, dijo luego respecto de lo que fue la diálisis para él.

CABITO CONTÓ CÓMO NACIÓ LA IDEA DE ESCRIBIRLE A SILVINA LUNA

Cabito Massa Alcántara contó cómo nació la idea de escribirle a Silvina Luna en medio de la problemática por su salud debido a las cirugías que se realizó con Lotocki.

“Cuando yo me iba a trasplantar fantasee con la idea de escribirle a Lanata, nos conocemos, no lo hice pero pensaba que él me podría haber cantado la posta”, contextualizó.

Así, explicó: “Supongo que me hubiera contestado si lo hacía y entonces pensé que por ahí a Silvina le podía servir saber mi experiencia”.