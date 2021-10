Brenda Asnicar sorprendió al hablar sobre su relación con Charly García: “A veces me quedo a dormir”

Brenda Asnicar habló de Charly García y reveló que a veces se queda a dormir en la casa. En su visita a Flor de Equipo, la cantante dejó a todos sorprendidos cuando dio detalles del vínculo que mantiene con el genial artista y contó cómo son sus encuentros.

“Desayunamos y vimos todos los DVDs de Jimi Hendrix, me mostró todo el documental. Su casa está toda pintada de blanca. Vive con Mecha, su mujer. Le gusta ver mucho cine antiguo, toca la guitarra. A veces me quedo a dormir, a veces me voy temprano”, expresó en la emisión de Telefe.

Más sobre este tema Profunda confesión de Brenda Asnicar sobre el momento más difícil que atravesó: “Tuve ganas de irme, me pregunté por qué estaba en el mundo"

Cabe recordar que Brenda y Charly tienen una muy buena relación desde el 2019, año en que cantaron una canción a dúo para su álbum Vos sos Dios. Previo a este encuentro, la actriz y Mercedes Iñigo, la pareja del músico, se conocían y fue ella quien la alentó a entonar juntos. Desde aquel entonces quedaron muy amigos y cada tanto se reúnen.