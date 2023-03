Benjamín Vicuña tuvo un tierno gesto con la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Benjamín Vicuña y Pampita pudieron limar asperezas tras su polémica separación. Al poco tiempo de que él se separara de China Suárez, comenzó a mostrarse más cerca de su ex y Roberto García Moritán, el marido de la modelo y conductora.

En este contexto, Gossipeame, la cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo, reveló un dulce gesto del actor con Ana, la hija de Pampita con Roberto, que demuestra que se convirtieron en una feliz familia ensamblada.

El actor chileno habría llevado al jardín y luego a la plaza a Ana. Hoy por hoy, Benja es papá de Beltrán, Benicio y Bautista con Pampita; y de Amancio y Magnolia con China. G-plus

CHINA SUÁREZ VIAJÓ A SANTIAGO DEL ESTERO, DONDE VIVE LA FAMILIA DE RUSHERKING, Y MOSTRÓ UN DULCE GESTO QUE TUVO SU SUEGRA

Más enamorados que nunca, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking comparten con sus seguidores momentos de su día a día, los viajes que hacen para recargar energías y dulces postales de sus salidas familiares.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la actriz viajó a Santiago del Estero, provincia de donde es oriundo su novio, y sorprendió al mostrar qué regalo especial le hizo su suegra: “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo China, imitando la tonada santiagueña, en un video que subió a Instagram Stories.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí”, cerró, hablándole al cantante de lo feliz que la hizo el gesto que tuvo su mamá.