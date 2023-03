Benjamín Vicuña compartió las dulces fotos de sus vacaciones con Amancio y Magnolia en la playa

En medio de las repercusiones por el estreno del primer videoclip de China Suárez con Rusherking, el ex de ella, Benjamín Vicuña, se fue de vacaciones con sus hijos juntos, Amancio y Magnolia.

El actor, quien también es papá de Benicio, Bautista y Beltrán, fruto de su pasada relación con Pampita, se mostró súper relajado a orillas del mar con sus nenes mas chicos con China.

En primer lugar, compartió una foto de Amancio jugando con la arena; luego, una de Magnolia tocando el agua del mar con la puntita de los pies y una selfie suya, luciendo unas cancherísimas gafas durante su jornada playera.

CHINA SUÁREZ VIAJÓ A SANTIAGO DEL ESTERO, DONDE VIVE LA FAMILIA DE RUSHERKING, Y MOSTRÓ UN DULCE GESTO QUE TUVO SU SUEGRA

Más enamorados que nunca, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking comparten con sus seguidores momentos de su día a día, los viajes que hacen para recargar energías y dulces postales de sus salidas familiares.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la actriz viajó a Santiago del Estero, provincia de donde es oriundo su novio, y sorprendió al mostrar qué regalo especial le hizo su suegra: “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo la China, imitando la tonada santiagueña, en un video que subió a Instagram Stories.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí”, cerró, hablándole al cantante de lo feliz que la hizo el gesto que tuvo su mamá.