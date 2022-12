El hijo del Kun Agüero habló del bullying que sufrió durante el Mundial de Rusia: "Me hizo re mal"

Kun Agüero, retirado del fútbol por su problema de salud, viajó con su hijo Benjamín, fruto de su pasada relación con Gianinna Maradona, a Doha para alentar a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

En este contexto, el joven charló públicamente con su padre del bullying que sufrió durante el Mundial de Rusia. Benja admitió que le dolían las críticas y burlas hacia su padre durante la Copa del Mundo 2018.

"Me acuerdo que una vez en el colegio vino un chico y me dijo: 'Tu papá es malísimo. Malo, malo, mal'. A mí eso me hizo re mal y ese sábado justo jugabas contra Rusia", contó, mientras estaba al lado de su padre, quien lo miraba atentamente.

BENJAMÍN AGÜERO RECORDÓ QUE ENCARÓ AL CHICO QUE SE BURLÓ DE SU PAPÁ

El joven contó que, lejos de quedarse en el molde, cuando su papá metió un gol fue a encarar al chico que se había burlando de él.

"Y me acuerdo que después el finde ganaron 1 a 0 con gol de él... Bueno entonces qué hago, voy el lunes al colegio y le pregunto al pibe: '¿te acordás quién hizo gol el finde'?", reveló. Y el chico, lejos de hacerle frente, se quedó mudo.