Benja Amadeo contó cuál fue el trabajo más raro que tuvo: "La peor decisión que tomé en mi vida, es un infierno"

En una divertida charla que mantuvo con Fer Dente en Noche al Dente, Benjamín Amadeo se sinceró al hablar del trabajo más raro que tuvo en su vida y sorprendió a todos con sus declaraciones.

"En una época, con mi primo, editábamos videos para casamientos. Pero quisimos darle una vuelta de rosca", comenzó diciendo el entrevistado, entre risas, en el ciclo de América y en referencia a su familiar, el conocido productor Nacho Lecouna.

"Hacíamos videos para casamientos ficcionados. Fue mi primer trabajo. Hacíamos una ficción alrededor de los novios y venían los compañeros de trabajo, todo. Fue la peor decisión que tomé en mi vida”, agregó, sincero.

Y cerró, dejando en claro la experiencia que se llevó de aquella profesión: “Ya convocarlos es un quilombo. Siempre hay un tío gracioso. Es un infierno, pero me hizo crecer y saber que por ahí no era".

SOLEDAD SILVEYRA, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU HISTORIA DE VIDA, EN SU VISITA A NOCHE AL DENTE

Una vez más, los invitados que asisten a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente por América, abrieron su corazón para compartir fuertes intimidades de su historia de vida personal. Y Soledad Silevyra no fue la excepción.

Todo comenzó cuando el conductor le hizo una profunda pregunta a su invitada de la noche: “No vamos a entrar en detalles de tu vida, no importa, pero a vos que te tocó vivir un montón de cosas que a cualquiera lo puede dejar mal, ¿cómo hacés para tener esta luz?”, indagó.

Fue entonces que Solita se sinceró ante las cámaras: “Yo creo que, fundamentalmente, tiene que ver con la voluntad de ser, lo que uno pueda. Desde ser una actriz popular, hasta hacer una cajita de fósforos y ser feliz decorándola”.

“Y, sobre todo, saber perdonar y no ser rencorosa. Yo tengo una madre suicida que me costó muchísimo superar y que, gracias a Dios y a la vida, me dio la oportunidad de perdonar”, agregó. Y cerró, profunda: “Ahí me di cuenta lo que era el perdón. Ahí entendí lo importante que es el perdón, cómo te limpia, te enjuague. Es como sacarse la tierra de encima”.