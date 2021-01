El audio de Soledad Silveyra desde la clínica tras sufrir un ACV: "Estoy bien; también me hicieron una angioplastia"

Internada en La Sagrada Familia del barrio de Belgrano, Soledad Silveyra (68) le llevó calma a sus seres queridos a través de un audio de WhatsApp que le envió a Implacables, luego de ser internada en el Sanatorio Otamendi, lugar en el que detectaron que había sufrido un ACV.

Posteriormente, la querida actriz fue traslada al otro centro médico en el que le realizaron una angioplastia.

"Vine a hacerme una resonancia magnética y salió que había tenido un leve ACV... Me hicieron estudios y una angioplastia, que llega a la carótida". G-plus

"Simplemente quiero comunicarles que estoy bien, vine a hacerme ayer una resonancia magnética, donde salió que había tenido un leve ACV. Después se descubrió que tenía la carótida izquierda tapada. Luego de hacerme todos los estudios correspondientes me llevaron acá, a la Sagrada Familia, en donde me atiende el equipo del doctor Lylyk y me hicieron los mismos estudios y una angioplastia, que llega a la carótida. A cuidarme y a dejar de fumar. Los abrazo con todo mi corazón", dijo Solita, guardando reposo y enfocada en su pronta recuperación.