Así es un día en la vida de Lucía, la hija de Maru Botana: vive en Hawái y trabaja de empleada doméstica

Lucía Solá, una de las hijas de Maru Botana, estudiaba diseño gráfico en la UBA cuando decidió mudarse a Hawái, Estados Unidos, para probar suerte en el exterior.

La joven de 21 años trabaja de empleada doméstica y, según su mamá, gana 40 dólares la hora. Al contar a qué se dedica su hija, Maru había dicho que se siente muy orgullosa de ella porque logró independizarse y mantenerse sola sin ayuda de su familia.

Si bien Lu había comenzado a trabajar con Maru en la TV, decidió alejarse de los medios y vivir en el exterior. ¿Por qué eligió Hawái? La chef contó que su hija viajó varias veces allí de vacaciones y, le gustó tanto, que decidió quedarse a ver qué pasaba. Se sintió tan cómoda que, poco tiempo después, se instaló definitivamente.

UNA EMPLEADA DOMÉSTICA EN HAWAII SALIÓ A DESMENTIR A MARU BOTANA

"Las chicas que tenemos nosotras, hay muchas argentinas, todas son empleadas legales, cobran entre 25 y 30 dólares la hora y pagan sus impuestos de ahí”, afirmó.

“Le quería contestar a Maru que he escuchado su entrevista y quería decirle a todas las chicas y chicos argentinos que viven a Hawaii por una mejor vida, que no vengan engañados. No hay mucha demanda de trabajo. Está muy difícil el alquiler, no se cobra 40 dólares la hora”, agregó, cuestionando los dichos de la pastelera.

“Cuando empiezas a trabajar cobras mucho menos que la gente que ya lleva aquí y está legal y el precio es entre 25 y 30 dólares la hora para las chicas con papeles”, concluyó.