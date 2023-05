La angustia de Morena Rial por la salud de Jorge, antes de volar a Colombia: "Le agarró un infarto"

El 30 de abril, Morena Rial habló con el notero de Intrusos, Pablo Layus, de la delicada salud de su papá, Jorge Rial, minutos previos a tomar un vuelo con destino a Colombia, país en donde el conductor sufrió un infarto.

La hija de Rial viajó de urgencia con su hermana, Rocío, para acompañar de cerca a Jorge en este complejo momento.

Más sobre este tema Revelaron con quién estaba acompañado Jorge Rial cuando fue internado en Colombia: "Se encontraba con una señorita"

LA ANGUSTIA DE MORENA RIAL POR LA SALUD DE JORGE

Pablo Layus: -More, ¿qué sabés de tu papá?

Morena Rial: -Nos estamos por ir para allá. Mi papá está estabilizado. Lo indujeron a un coma porque primero le agarró un infarto. Le iban a hacer un cateterismo, pero no llegaron porque le agarró un paro.

"Mi papá está estabilizado. Lo indujeron a un coma porque primero le agarró un infarto. Le iban a hacer un cateterismo, pero no llegaron porque le agarró un paro". G-plus

Layus: -¿Los médicos le pidieron que viajen?

Morena: -Sí.

Layus: -¿Te contaron cómo se dio el cuadro?

Morena: -Al mediodía estaba almorzando con mi hermana, en la casa de ella, y nos llega un mensaje de mi papá diciendo que le había dado un infarto, pero que nos quedemos tranquilas porque él estaba bien.

Layus: -¿Él mismo te comunicó eso?

Morena: -Sí, él mismo nos dice lo del infarto. Después, yo tenía que hacer un viaje y mi hermana me manda un mensaje, me dice 'Morena, papá está mal. Tenemos que viajar'. Pegué la vuelta y acá estamos.

Layus: -¿Tu papá les había dicho algo antes de que vayan para allá?

Morena: -No. Mi papá nos había dicho al mediodía que no viajemos, pero a la tarde pasó esto. Le mandamos mensajes y no los leyó.

"Viajamos solas con mi hermana. No voy a llorar acá... Mi papá va a salir". G-plus

Layus: -¿Viajan ustedes dos solas?

Morena: -Sí, nosotras dos solas.

Layus: -Se te ve tranquila. ¿La procesión va por dentro?

Morena: -Sí, es por dentro. No voy a llorar acá.

Más sobre este tema Luis Ventura habló sobre la internación de Jorge Rial: "Me dijeron que está muy comprometido"

Layus: -Recién hablabas de un coma inducido...

Morena: -Si, lo tuvieron que inducir a un coma. Lo tuvieron que intubar también. Pero va a salir.

Layus: -¿Alguien se comunicó con ustedes? Algún tipo de autoridad.

Morena: -Todavía no. No te sé decir nada. Nosotras no entendemos nada, nunca nos pasó esto. No entendemos nada, pero vamos a llegar allá y ver qué podemos hacer