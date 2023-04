La angustia de Cinthia Fernández por no llegar a fin de mes: "Sin nada en la heladera"

Desde que se separó de Matías Defederico, Cinthia Fernández vive una complicada situación que la lleva a buscar diversas formas de procurar el dinero que necesita para mantener a sus tres hijas y aprovechó la pregunta de una seguidora para contar cómo fue la situación más angustiante que vivió.

Entre todas las preguntas de que recibió este jueves, Cinthia eligió una en la que la seguidora le consultaba si alguna vez sintió que no llegaba a fin de mes. “Sí, un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”, reveló.

“Me acuerdo de que lo estiré lo más que pude, hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar enfrente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó y me hizo prometerle que nunca más le iba a ocultar que me faltaba para comer”, recordó, haciendo referencia a Martín Baclini.

CINTHIA FERNÁNDEZ RECORDÓ EL ANGUSTIANTE MOMENTO QUE VIVIÓ A CAUSA DE LA FALTA DE PAGO DE MARTÍN BACLINI

“Con mi mamá lo mismo. Debía colegio y no tenía trabajo ni plata y mi mamá me dio los ahorros que tenía para su casita y con mucha vergüenza lo agarré. Me aterraba que me las sacaran del colegio”, agregó en una segunda story.

“Pero es una sensación de mierda que te ahoga. Sufrí mucho y por eso hoy lo valoro todo tanto”, agrego la panelista de Nosotros a la mañana, antes de lanzar una indirecta a Defederico, responsabilizándolo de la situación.

“Por eso la bronca con el progenitor por tantos momentos de mierda, durante y luego de la relación. Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás será perdonado”, aseguró.