La amenaza de Mica Viciconte por su enojo con Robertito Funes: "Si no me nombra como corresponde, no voy a darle la nota para TaxiChef"

En diálogo con Maite Peñoñori para Intrusos, Mica Viciconte le hizo una contundente advertencia a Robertito Funes tras la polémica que se generó por cómo pronuncia su apellido

“Hacerse el gracioso con algo que yo no le di lugar no corresponde, y más siendo compañeros de canal”, decía el mensaje que la modelo le envió a la panelista haciendo referencia a que el periodista también trabaja en MasterChef Celebrity.

Fue allí cuando Viciconte lanzó la advertencia: “Cuando quedás eliminado hacés la nota con él y, si no me nombra como corresponde y no respeta mi apellido, lamentablemente no se va a concretar esa nota si quedo eliminada”.

"Si no me nombra como corresponde y no respeta mi apellido, lamentablemente no se va a concretar la nota si quedo eliminada". G-plus

Cabe recordar que este cruce empezó por que Funes se refirió a ella como ‘Vichiconte’ y ella expresó su malestar a través de las redes sociales.

Más sobre este tema Explosivas declaraciones de Mica Viciconte sobre su enojo con Robertito Funes: "Se burlaba de la voz de Fabián Cubero"

LA INTERNA ENTRE ROBERTITO FUNES Y MICA VICICONTE

Mica Viciconte explicó a Intrusos cuál es la interna que hay con Robertito Funes: “No importa de dónde es mi apellido, en mi familia es Viciconte, y acá lo que yo discuto es la intención de quién lo dice”.

“Esa misma persona se burló de mí y de mi pareja por la voz, me dice Vichiconte, cuando hay una intención de mala leche, más que no lo conozco y no lo comparto”, sentenció la participante de MasterChef Celebrity.