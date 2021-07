Amalia Granata reveló la reacción de su marido al verla llorar por La Voz Argentina: "Me dijo 'no llorás por nada y llorás por esto'"

Cuando su amigo Marcelo Polino, embajador de La Voz Argentina (Telefe), le recomendó a Amalia Granata que siguiera de cerca el certamen de canto, ella le hizo caso y se volvió fanática del show. De hecho, lo mira con su marido, Leo Squarzon.

"Puso Telefé y de repente salió una señora que es fanática de Ricardo Montaner... Cantó a dúo con él y, la diputada acá presente, especialista en rating, empezó a moquear y a llorar", contó Marcelo en su ciclo radial Polino Auténtico sobre la emoción de su amiga al ver a los participantes dándolo todo para cumplir sus sueños.

Entonces, la diputada reveló que el papá de su hijo la carga cuando la ve conmovida mientras mira el ciclo de canto. "Mi marido se da vuelta y me dice ‘¡no llorás por nada y llorás por esto!’. Cuando salió el otro chico que cantó con La Sole ya directamente no me alcanzó el papel higiénico para secarme las lágrimas”, contó, entre risas.

¡Su debilidad!