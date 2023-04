Alfa se enojó con Julieta Poggio y le pasó factura: "Cuando salió de Gran Hermano hizo una fiesta bárbara y no me invitó"

Walter "Alfa" Santiago no disimuló su enojo con Julieta Poggio y le hizo un picante reclamo en vivo, en La Peña de Morfi.

Minutos después de que Georgina Barbarossa despidiera del móvil a la integrante de Gran Hermano, tomó contacto con Alfa, quien aprovechó el pase para exponer su malestar con su excompañera de reality, que ya no estaba al aire.

EL ENOJO DE ALFA CON JULIETA POGGIO

Alfa: -Decile a Julita que el día de su cumpleaños, el único que le hizo un regalo fui yo. Le hice una caja con bombones caseros. Y no me invitó a su fiesta de retorno, en la casa de su familia. Hizo una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí.

Georgina: -¿No era para los amigos?

Alfa: -Invitó a todos los Gran Hermano y a mí no me invitó. Fue Romina, Daniela, Thiago… Fueron varios.

Georgina: -Ya está. No seas grandulón.