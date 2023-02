Alfa encaró sin filtro a Julieta y la acusó de "llevar y traer" información en Gran Hermano: "La próxima venís y me lo preguntás a mí"

Si bien reconoció sentir mucho cariño por Julieta Poggio y hasta aseguró que la siente “como una hija”, Walter “Alfa” Santiago no dudó en encarar a la joven después de sentirse muy molesto con una de sus actitudes en Gran Hermano 2022.

Así quedó reflejado en una charla que mantuvo el participante con la joven a solas: “Ayer fuiste con Romina y le dijiste ‘Walter dijo tal cosa’. La próxima venís y me lo preguntás a mí”, lanzó Alfa. A lo que Julieta se defendió: “Yo no dije eso”.

Sin embargo, uno de los hermanitos más polémicos de la casa mantuvo su firme postura: “No me estás escuchando. Las personas involucradas éramos Camila y yo, vos lo hablaste con Romina. Ayer fui yo, pero no hablaste con las involucradas”.

“Nosotros hablamos las cosas en la cara, no es lleva y trae. No sabés qué fue lo que le dije porque no estabas ahí. Te la agarrás conmigo y no te hice nada. No dije nada de vos, te la agarrás conmigo pero no hablo mal de vos. Comenté algo de Camila y estabas vos involucrado pero lo dije adelante tuyo, no es llevar y traer eso”, siguió Juli. Y Alfa cerró, contundente: “No me la agarro con vos. Te digo que me preguntás a mí”.

¡Qué momento!

LA EMOCIÓN DE ALFA LUEGO DE QUE CAMILA LO SALVE DE LA PLACA DE NOMINADOS EN GRAN HERMANO

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio –que se había convertido en la nueva líder de la semana- debió elegir a quién salvar de placa entre Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta.

Y fue al final del programa que la joven develó el misterio: “Perdón Ju, lo salvo a Alfita. A los dos les tengo aprecio, fue muy difícil para mí elegir entre ellos dos”, expresó.

Tras escucharla, Alfa no pudo evitar emocionarse en vivo y le dedicó unas profundas palabras Camila, con quien había despertado mucha polémica por su llamativa relación dentro de la casa: “Acá aprendés muchas cosas, te llevás muchas cosas. Y a medida que va pasando el tiempo y nos queda poco, las cosas son mucho más fuertes”, comenzó diciendo.

“Los sentimientos son más fuertes, los encontronazos son más fuertes, pero no deja de haber el cariño que estamos teniendo entre todos”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo, por Camila, sentí un cariño especial. Eso muestra que no hay diferencia de edad porque hablamos el mismo idioma y a mí me tocó el alma cuando, en aquel momento cuando me quise ir de la casa, me dijo ‘no me abandones como se fue mi papá’. ¿Qué le puedo decir? Gracias, que la quiero mucho y gracias por esta semana más acá”.

De esta manera, Ariel, Nacho, Marcos y Julieta deberán dirimir su permanencia en el programa de Telefe tras conocerse la decisión del público el próximo domingo.