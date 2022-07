Alex Caniggia habló de la posibilidad de reencontrarse con su papá Claudio Paul: "Yo no lo buscaría"

Hace unos días Alex Caniggia sorprendió elogiado a Claudio Paul Caniggia como padre, en medio de la pelea que mantienen desde hace un año. Hoy, convertido en el ganador de El Hotel de los Famosos, contó si piensa en una reconciliación.

“¿No te gustaría un abrazo de tu papá en este momento?”, le preguntó Karina Iavícoli al mediático, que estuvo como invitado en Socios del Espectáculo.

“Puede ser. Igual en este momento estoy pensando en cobrar los diez palos porque se me va el dólar. O sea, lo más importante para mí es cobrar y después veo que hago”, bromeó, intentando huir del tema.

"No sé si tendría una charla con mi papá. No lo tengo pensado, no está en mi mente. Si se da, se da. No lo buscaría". G-plus

ALEX CANIGGIA HABLÓ DE SI SE RECONCILIARÍA CON CLAUDIO CANIGGIA

Pero la periodista insistió. “En este buen momento, ¿no estaría buena una charlita con tu papá para arreglar algunas cosas?”, preguntó. “No lo sé. No lo tengo pensado, no está en mi mente. Si se da, se da”, dijo el novio de Melody Luz poniéndose serio.

Más sobre este tema Alex Caniggia sorprendió con cariñosas palabras para Claudio Caniggia, en medio de su distanciamiento: "Es el mejor papá"

“No sé si lo buscaría. Se tiene que dar de ambas partes. No lo buscaría”, afirmó, mientras contaba por qué había dicho que el exfutbolista había sido un buen padre. “Gracias a él sé tres idiomas. Todo lo que viví y todo lo que me dio. Como todo buen padre”, dijo, incómodo.

Más sobre este tema Así fue el festejo íntimo de Alex Caniggia al ganar El Hotel de los Famosos: besos con Melody Luz y abrazos con Charlotte

“Me cansa hablar de estos temas y más hoy que soy campeón. Me la suda”, dijo, molesto. “¿Tu vínculo depende de la nueva relación que tiene tu papá con Sofía Bonelli?”, se metió Rodrigo Lussich. “Por ahora no está en mis planes amigarme. Si lo hago, bien y sino, no. Cosas de la vida”, cerró.