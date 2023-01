Agustín de Gran Hermano reveló por qué Romina no lo quiere, y la destrozó

A veinticuatros de haber sido eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis fue a El Debate y reveló por qué Romina Uhrig "no lo quiere". Y la destrozó.

"Ella se metió con mi sexualidad, me sacó el cuero y me defenestró. Me discriminó sin saberlo", aseguró el exparticipante del reality de Telefe, que gracias a la negativa de Romina de salvarlo de la placa de nominados, siguió nominado y terminó fuera de juego.

AGUSTÍN DESTROZÓ A ROMINA DE GRAN HERMANO

Ceferino Reato: -¿Por qué Romina no te quiere?

Agustín Guardis: -Porque nos cruzamos. Además, Romina no nomina mujeres. Ella nomina a los hombres, y eso a Romina le conviene también.

Laura Ubfal: -Perdón Agustín, pero ¿vos te creés que ella no sabe todo lo que dijiste de ella? Como política, y todo lo que dijiste…

Agustín: -¿Y todo lo que ella dijo de mí?

Laura: -Nunca se metió con tu vida privada.

Agustín: -Se metió con mi sexualidad, me sacó el cuero y me defenestró. Me discriminó sin saberlo. Si ella está limpia y no tiene nada que temer, qué problema se hace.

Laura: -Entonces decí "los dos nos agredimos". Decí la verdad.

Agustín: -No, yo no la agredí. Lo que hizo ella fue peor. Encima se jacta, con Alfa, de tener valores, principios. De ser la gente grande de la casa, los papás. Y a mí me hicieron mierda cuando no les había hecho nada.

Laura: -Los dos se detestan.