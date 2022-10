Adabel Guerrero habló de los motivos de su fuerte angustia: "Estoy atravesando una crisis profunda"

A días de haberle dedicado un profundo mensaje a su pareja por sus 14 años de amor, Adabel Guerrero contó que está atravesando una "crisis profunda".

Para evitar especulaciones, la bailarina aclaró que con Martín Lamela está todo bien y reveló las diversas preocupaciones que le quitan el sueño tras haber cumplido 40 años.

"Este año tengo una crisis profunda, como de vida", admitió Adabel en diálogo con Algo que contar.

ADABEL GUERRERO REVELÓ QUÉ CAMBIÓ TRAS HABER CUMPLIDO 40 AÑOS

La bailarina habló del cambio que significó la maternidad y haber llegado a la cuarta década.

"Tener a Lola fue un antes y un después, y también haber cumplido 40 años".

"Me replanteé cómo sigo mi carrera, hasta cuándo me va a dar el cuerpo, o qué voy a hacer después".

"También, me mudé a un lugar distanciado de la ciudad, me alejé de las personas que me ayudaban y me sentí muy sola", sumó Ada, a corazón abierto.

Antes de cerrar, reveló que está recibiendo ayuda para superar esta crisis.

"Cuando una tiene un cambio tan profundo, ontológico, no vuelve atrás. Es como aprender a leer. Estoy recibiendo ayuda por parte de mi coach, Samual Stamateas, y haciendo terapia cognitivo-conductual".

"También estoy escribiendo un libro, una autobiografía acerca de lo que me ayudó a salir adelante y qué herramientas usaría hoy habiendo estudiado", cerró, dispuesta a sentirse mejor.