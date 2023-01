Acusan a Maru Botana de mentirosa tras contar que su hija gana 40 dólares la hora como mucama en Hawaii

Hace pocos días Maru Botana contó en una entrevista que su hija Lucía Solá se encuentra trabajando en Hawaii como empleada doméstica. Allí aseguró que su hija, que viajó por unos meses mientras estudia diseño gráfico en la UBA, ganaba 40 dólares por hora. Pero no sería del todo cierto.

En Nosotros a la mañana tuvieron la palabra de una mujer que trabaja desde hace casi 20 años en Maui, donde habló de su experiencia y la desmintió. “Contó que trabaja de empleada doméstica en Hawaii y que gana 40 dólares por hora. Eso provocó el enojo de un grupo de empleadas hawaianas”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo de eltrece, antes de poner al aire el mensaje de una de estas mujeres.

“Aloha, mi nombre es Estivali, llevo en Maui 18 años. Soy la property manager de una casa donde empleamos cuidadores de casas y aunque nos gustaría que todo el mundo cobrara 40 dólares la hora, la verdad es que no se cobra 40 dólares la hora por cuidar la casa”, aseguró.

"Escuché la entrevista de Maru y quería decirle a todas las chicas y chicos argentinos que viven a Hawaii por una mejor vida, que no vengan engañados. No hay mucha demanda de trabajo". G-plus

"Las chicas que tenemos nosotras, hay muchas argentinas, todas son empleadas legales, cobran entre 25 y 30 dólares la hora y pagan sus impuestos de ahí”, afirmó.

“Le quería contestar a Maru que he escuchado su entrevista y quería decirle a todas las chicas y chicos argentinos que viven a Hawaii por una mejor vida, que no vengan engañados. No hay mucha demanda de trabajo. Está muy difícil el alquiler, no se cobra 40 dólares la hora”, agregó, cuestionando los dichos de la pastelera.

“Cuando empiezas a trabajar cobras mucho menos que la gente que ya lleva aquí y está legal y el precio es entre 25 y 30 dólares la hora para las chicas con papeles”, concluyó.