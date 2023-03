Un actor de Chiquititas se enamoró se su amiga, superó fuertes crisis y está listo para regresar a la TV

Santiago Stieben, uno de los actores más recordados de Chiquititas, está listo para volver a la TV tras haber atravesado fuertes crisis personales durante estos últimos años.

"Roña", así se llamaba su personaje en la tira, admitió que se sintió "bajoneado" cuando terminó la historia, ya que se había acostumbrado a la popularidad de ese entonces.

De hecho, el actor recordó cuando en 2012 pidió trabajo y su posteo se volvió viral. "Lo hago a menudo, no es raro decir que busco trabajo. Lo utilicé para acercar un pedido laboral porque la situación no era buena, me había quedado sin ahorros y necesitaba producir... Me formé como actor y no seguí otra carrera. En algún momento pensé en estudiar producción y dirección, locución, pero no lo hice porque siempre tuve trabajo como actor. De todas maneras, en algunos períodos tuve que trabajar de otras cosas", admitió en diálogo con La Nación.

Acto seguido, Santi reveló de qué trabajó cuando no conseguía ganarse la vida actuando. "Trabajé en la barra de un bar en Palermo hasta que fui a un casting para Media falta, en Canal 13, y quedé. Después trabajé para una marca de ropa de surfers, en un negocio de camperas en el Soleil Factory y un día vendí un stock de cuatro camperas que no se llevaba nadie, en pleno verano, y automáticamente me pasaron al Alto Palermo. Fue en el 2003 y en ese momento la ficción también estaba en una crisis tremenda. Salían participaciones pequeñas en series como Simuladores, Tiempo final", expresó, sincero.

"ROÑA" SE PREPARA PARA VOLVER A LA TV

Muy contento por las tiras que grabó y que próximamente se estrenarán en la TV, Santi contó en que novelas se lo podrá ver en los próximos meses.

"Una es ATAV 2 (Argentina, tierra de amor y venganza) que va a poner al aire eltrece, en breve, donde interpreto a un periodista de espectáculos. Es muy divertido lo que se generó con los personajes con los que interactuó, Malena Solda y Juan Gil Navarro. Se sitúa en los ‘80, en la vuelta de la democracia, y es una época increíble para contar. Hacía rato que no hacía tira diaria para televisión abierta...".

"Y también grabé una serie que sea llama Freaks para Disney+; la historia trata sobre una banda de rock y ahí soy el hermano de uno de los protagonistas, un personaje particular, que se la juega en una situación y desata un problema interno muy grande. Son 12 capítulos”, cerró el actor, que se enamoró de su mejor amiga, con la que sale hace 18 años y tiene una hija.