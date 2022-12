La abuela de Julián Álvarez emocionada con su nieto en el Mundial: "Me lloré todo"

Lo único que le quedaba a Julián Álvarez a esta altura de su carrera era enamorar por igual a todos los hinchas argentinos, después de su paso por River Plate, y lo logró con el golazo con el que selló el triunfo de la Selección Nacional sobre Polonia en el estadio 974 de Doha.

Sin embargo, la historia del actual delantero del Manchester City, no comenzó en Nuñez sino en Calchín, un pueblo de apenas 3200 habitantes, ubicado en el departamento de Río Segundo, en Córdoba, donde vive actualmente su familia, y muy especialmente su abuela Tita.

La mujer brindó una entrevista hace algunos meses en la que no pudo contener las lágrimas al hablar del pasado del joven, que vivió en ese pueblo hasta los 15 años, cuando fue convocado por Marcelo Gallardo, luego haberse probado en las inferiores del Real Madrid y Argentinos Juniors.

“Siempre fue muy tranquilo y muy bueno”, contó Tita y recordó que iba a la cancha “desde los tres años” y que por eso estaba siempre con una pelota en la mano. La mujer recordó la angustia con la que vivió Julián el tiempo que pasó en la pensión de Argentinos Juniors, al punto de que llamó a su padre para que lo saque de allí porque no aguantaba más.

LA ABUELA DE JULIÁN ÁLVAREZ SE EMOCIONÓ HASTA LAS LÁGRIMAS AL RECORDAR SU INFANCIA EN CALCHÍN

“El papá dijo ‘yo no lo voy a obligar, que tome la decisión cuando quiera’”, relató Tita y recordó que recién a los quince años optó por incorporarse a River Plate. “Capaz que hay familias de Boca que lo miran igual jugando en River porque dicen ‘Él es de acá’”, agregó.

"Una vez lo entrevistaron en Río Segundo y le preguntaron cuál era su sueño. Él dijo que era llegar a la Selección, jugar en la Selección y jugar con Messi. Y bueno, se cumplió su sueño”, reconoció la abuela de Julián en referencia al partido en el que debutó en marzo en el equipo de Scaloni en el partido con Ecuador que significó la clasificación para el Mundial.

“Cuando jugó en primera, que hizo ese gol, y se abrazó con Messi, ahí fue cuando me lloré todo, todo. Fue la emoción más grande. Y siempre me emocioné”, dijo frente a cámara, dominada por las lágrimas.

En el pueblo todos me quieren, yo me llevo bien con todos. Todos me saludan, pero yo soy así. Me siento como el Julián. Pido tener salud para poder disfrutar todo esto. Eso es lo que más deseo", reveló Tita, la abuela de Julián Álvarez.