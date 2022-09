Los 8 Escalones del Millón: la ganadora se quebró al recordar a su querida perra

La ganadora de Los 8 Escalones del Millón, Desire, se quebró al recordar a su querida perra tras llevarse el premio y conmovió a todos los presentes.

“Llevas un amuleto en la mano, ¿qué es?”, le preguntó Carmen Barbieri y la participante le respondió: “Vine porque mi nene está bastante triste, perdimos a nuestra perrita”.

“Hoy cumpliría 13 años, Lila era una hija más para mí, le prometí un viaje a mi hijo así que vine por él para que esté contento”, explicó Desiré entre lágrimas.

Más sobre este tema Los 8 Escalones del Millón: la ganadora hizo un pedido que sorprendió a Guido Kaczka

LA GANADORA DE LOS 8 ESCALONES DECIDIÓ VOLVER POR LOS DOS MILLONES

Luego de que Guido Kaczka le preguntara si volvería por los dos millones, Desire, la ganadora, decidió que seguirá en juego por pedido de sus hijos.

“Lo hiciste, el millón no te lo saca nadie, ¿volvés por dos millones?”, indagó el conductor y la participante dijo: “A mí nene le dije que ‘si gano no voy a volver’ y me dijo ‘mamá, por favor volvé’, así que yo hago lo que me dicen mis hijos”.