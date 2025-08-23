La noticia sorprendió al mundo del espectáculo: tras la separación de Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich, el exfutbolista habría decidido darle una nueva oportunidad al amor.

El quiebre con la periodista, después de 14 años de relación y tres hijas en común, fue un cimbronazo mediático.

Sin embargo, a poco de aquel anuncio, todo indica que Cvitanich inició un romance con Ivana Figueiras, modelo e hija del empresario Marcelo Figueiras.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, el exdelantero y la modelo comenzaron a verse hace aproximadamente un mes gracias a amigos en común. Aunque todavía no sería un noviazgo formal, la relación avanza con naturalidad.

Incluso, Cvitanich ya habría conocido a la madre y a las hermanas de Ivana, aunque todavía no presentó a sus hijas.

La modelo, que también viene de una separación reciente, atraviesa un momento personal de recomposición. Estaba en pareja desde hacía años y hasta había iniciado un proyecto de vida con su ex, lo que hizo más doloroso el final.

Sus amigas, al verla triste, habrían sido las que la animaron a conocer al exfutbolista.

Ivana Figueiras

QUIÉN ES IVANA FIGUEIRAS, LA MUJER QUE CONQUISTÓ A CVITANICH

Conocida por su carrera como modelo y empresaria, Ivana Figueiras se consolidó en el mundo de la moda desde muy joven. Hija de Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, logró construir un camino propio que la llevó a destacarse en campañas y desfiles de primera línea.

Sebastián Ortega e Ivana Figueiras (Foto: Ciudad.com)

En 2017 lanzó Pompavana, su marca de lencería y trajes de baño, con la que buscó combinar diseño, sensualidad y confort, ganándose un espacio exclusivo dentro del mercado.

En su vida sentimental también tuvo momentos de gran exposición mediática. Entre 2012 y 2014 mantuvo una relación con Sebastián Ortega, luego de la separación del productor con Guillermina Valdés.

Ivana Figueiras estuvo enfrentada con Nicole Neumann por temas económicos.

El romance fue intenso: llegaron a comprometerse y a poner fecha de casamiento, aunque finalmente atravesaron varias crisis y una dolorosa pérdida antes de la ruptura definitiva.

Hoy, madre de dos hijas y enfocada en su faceta empresarial, Ivana mantiene un bajo perfil, aunque su vida privada vuelve a ser tema de conversación por los rumores que la vinculan con Darío Cvitanich.