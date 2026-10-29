La noticia de la muerte de Juan Marcelo a los 82 años sacudió este jueves al mundo de la música popular argentina. Su compañero de toda una vida, Juan Eduardo Carballo, le dedicó un mensaje cargado de emoción en redes sociales, recordando los años compartidos en el legendario dúo Juan y Juan.

“Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó”, escribió Carballo junto a una imagen de ambos en su juventud.

El músico continuó: “Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros”.

El mensaje de Juan Eduardo a Juan Marcelo.

Y cerró con una frase que conmovió a sus seguidores: “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”.

El recuerdo de los fans y el reencuentro por el Papa Francisco

La publicación de Juan Eduardo generó una ola de mensajes de cariño y apoyo. Muchos seguidores recordaron la importancia del dúo en la música argentina y compartieron su tristeza: “No lo puedo creer. Estoy quebrada de tristeza”, “Un abrazo enorme para vos”, “Mis respetos a familiares y amigos”, “Qué triste noticia, era muy fan de ustedes…”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Tras el éxito arrollador de los años 60 y 70, cada uno siguió su camino, pero en 2014 se reencontraron para un hecho especial: la asunción del Papa Francisco.

Ese año editaron un simple con dos canciones para celebrar el primer pontificado argentino, “Francisco” y “Dame tu mano”, este último con la participación de Juanse, de los Ratones Paranoicos.