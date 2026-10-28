Julieta Nair Calvo (37) vive unos días de descanso en las playas de Bahía, Brasil, junto a su pareja, Andrés Rolando (40), y sus dos hijos, Valentino (4) e Isabella (1). En medio de un gran presente profesional, entre el musical Annie y su participación en MasterChef Celebrity, la actriz también se prepara para un acontecimiento muy especial: su boda con el empresario gastronómico en 2027.

La actriz argentina disfrutó de unas vacaciones familiares en la exuberante Reserva Natural de Imbassaí, en Bahía, Brasil, donde combinó días de playa, naturaleza y descanso junto a sus seres queridos.

Julieta eligió uno de los destinos más atractivos del nordeste brasileño para desconectarse de la rutina y disfrutar del tiempo en familia.

Julieta Nair Calvo y sus vacaciones soñadas en las playas de Brasil

Julieta Nair Calvo con sus dos hijos, Valentino e Isabella

Julieta Nair Calvo e Isabella

Andrés Rolando y Valentino

Valentino

Valentino e Isabella, los hijos de Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo

La Reserva Natural de Imbassaí, sobre la Costa dos Coqueiros, es una región reconocida por sus paisajes tropicales, sus playas y su entorno natural. El destino cuenta con acceso directo al mar y está ubicado a unos 65 kilómetros del aeropuerto de Salvador de Bahía, aproximadamente una hora de viaje.

Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando: la boda que planean para 2027

En el plano sentimental, Julieta comparte su vida con Andrés Rolando, empresario gastronómico y padre de sus dos hijos. La pareja se comprometió a principios de año y tiene previsto celebrar su boda en 2027.

Fotos: gentileza de Family Selection at Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, Palladium Hotel Group.