Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk atraviesa un momento muy difícil a nivel personal. En las últimas horas, el cantante tuvo que despedirse de su abuela, quien fue un pilar fundamental en su vida.
A través de sus historias de Instagram, el músico compartió una foto de su mano sosteniendo la de su abuela, en sus últimos minutos de vida. “Gracias por todo lo que me diste e hiciste por mi y la familia”, le agradeció en un sentido mensaje.
“Te voy a amar toda la vida abuelita hermosa. Te fuiste en mis manos, ahora estas con papi, el abuelo y el tío. Ya está, basta de sufrir”, agregó el Polaco en la publicación que sirvió de despedida a pesar del enorme dolor.
EL DURO MENSAJE DEL POLACO A SU ABUELA
A través de su perfil de Instagram, El Polaco también hizo una publicación donde subió una foto junto a su abuela y le dedicó un texto aún más extenso. “Me cuidaste como una madre. Cuando nadie confiaba en mí vos me escuchabas y, aunque mucho no te gustaba que cante, me acompañabas”, empezó en su despedida.
“Cuando jugaba al fútbol y tenía los botines rotos no decías nada y me sorprendías con los que a mí me gustaban. Me acuerdo de los loto rojos que los usaba hasta para dormir. En los momentos más tristes de mi infancia, cuando todo era violencia, tristeza y pobreza, me abrazabas y me ponías bajo tus brazos”, siguió.
“Siempre me dijste que cuando nací todos decían que iba a ser alguien importante. No sé si lo soy o no. Lo que sé es que para vos sí fui el mejor. Te fuiste tomado de mi mano, te voy a extrañar abuelita, nunca te voy a olvidar ni mis hijas tampoco”, afirmó.
“Gracias por luchar y cuidarnos a cada uno. Te toca descansar y encontrarte con tus hijos y tu marido que tanto estabas extrañando. La palabra Te Amo queda corta. Gracias por tanto tanto tanto amor. Fuiste un ángel en vida. Te dije el otro día que tenías que haber sido un poco mala pero no estaba en tu ADN”, cerró.