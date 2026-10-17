Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Momi Giardina y Sebastián Espada están más enamorados que nunca y lo demuestran en su viaje a Londres. En las últimas horas, la influencer realizó una publicación en Instagram donde compartió un resumen de las mejores imágenes de su estadía en Reino Unido y le dedicó dulces palabras a su pareja.

Juntos disfrutaron unos días de vacaciones en Londres antes del regreso de la actriz, bailarina y conductora a sus compromisos laborales. Durante la estadía, se sacaron cientos de fotos y grabaron momentos inolvidables que luego compartieron en redes.

El viaje combinó turismo, escenas cotidianas y muestras de afecto. La pareja hizo un gran recorrido por Londres: visitaron al Tower Bridge, el Duke of York, un tradicional pub de la ciudad, y las calles residenciales del área de Chelsea.

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

LA DULCE DEDICATORIA DE MOMI GIARDINA A SU NOVIO EN SU VIAJE A LONDRES

A casi dos años de iniciar su relación, Momi Giardina y Sebastián Espada compartieron este inolvidable viaje a Londres y la conductora quiso guardar cada uno de estos recuerdos con una publicación en redes sociales.

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

“Londres, sos hermosa. Pero recorrerla con vos fue lo más lindo. Qué suerte tener un compañero para perdernos por el mundo y encontrarnos en la risa”, escribió la influencer junto al álbum de fotos del viaje.

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Por último, Momi agregó: “Te elegiría en todos los viajes… aunque todavía no sepamos para qué lado mirar al cruzar jajajajajaj ti amo chanchito”.

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)

Momi Giardina y su novio, de viaje en Londres (Foto: Instagram @momigiardina)