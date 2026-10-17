Momi Giardina y Sebastián Espada están más enamorados que nunca y lo demuestran en su viaje a Londres. En las últimas horas, la influencer realizó una publicación en Instagram donde compartió un resumen de las mejores imágenes de su estadía en Reino Unido y le dedicó dulces palabras a su pareja.
Juntos disfrutaron unos días de vacaciones en Londres antes del regreso de la actriz, bailarina y conductora a sus compromisos laborales. Durante la estadía, se sacaron cientos de fotos y grabaron momentos inolvidables que luego compartieron en redes.
El viaje combinó turismo, escenas cotidianas y muestras de afecto. La pareja hizo un gran recorrido por Londres: visitaron al Tower Bridge, el Duke of York, un tradicional pub de la ciudad, y las calles residenciales del área de Chelsea.
LA DULCE DEDICATORIA DE MOMI GIARDINA A SU NOVIO EN SU VIAJE A LONDRES
A casi dos años de iniciar su relación, Momi Giardina y Sebastián Espada compartieron este inolvidable viaje a Londres y la conductora quiso guardar cada uno de estos recuerdos con una publicación en redes sociales.
“Londres, sos hermosa. Pero recorrerla con vos fue lo más lindo. Qué suerte tener un compañero para perdernos por el mundo y encontrarnos en la risa”, escribió la influencer junto al álbum de fotos del viaje.
Por último, Momi agregó: “Te elegiría en todos los viajes… aunque todavía no sepamos para qué lado mirar al cruzar jajajajajaj ti amo chanchito”.