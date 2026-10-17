Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas en las redes sociales con un look que no pasó desapercibido. La esposa de Lionel Messi compartió dos fotografías en las que lució un elegante vestido verde oliva, que se destacó por su diseño sofisticado y un mega escote en la espalda que se robó todo el protagonismo.

Junto a las fotografías, Antonela acompañó el posteo con un mensaje en el que hizo referencia a algunas de sus prendas favoritas. “Vuelvo a abrir mi armario. Algunas de mis prendas favoritas de mi colección en Miami. Ojalá las disfruten tanto como las disfruté yo”, escribió en Instagram.

(Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE ANTONELA ROCCUZZO A LIONEL MESSI TRAS SU RETIRO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Luego de que Lionel Messi sacudiera al mundo del fútbol al anunciar su retiro definitivo de la Selección Argentina, las reacciones no tardaron en llegar. Pero hubo una respuesta que se destacó por sobre el resto: la de su compañera de vida, Antonela Roccuzzo.

La empresaria rosarina eligió la publicación donde el “10” comunicó su histórica decisión para dedicarle unas palabras cargadas de emoción, orgullo y amor incondicional. “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”, escribió.

El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras su retiro de la Selección

El mensaje cobra un valor especial al considerar el extenso recorrido de la pareja. Antonela estuvo presente en cada uno de los momentos de la carrera de Messi con la Albiceleste: desde las etapas más duras, marcadas por los cuestionamientos y las finales perdidas, hasta la gloriosa racha que los llevó a la cima del mundo con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.