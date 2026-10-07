Se terminó la espera: Lollapalooza Argentina confirmó cuándo dará a conocer el lineup de su edición 2027. El anuncio será este jueves 8 de octubre a las 12 h. ¿Qué artistas formarán parte del festival?

Este jueves se conocerá el lineup de Lollapalooza Argentina 2027

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este jueves 8 de octubre a las 12 h, Lollapalooza Argentina revelará oficialmente el lineup de su edición 2027, dando a conocer a los artistas que serán parte de la duodécima edición del festival en el país.

La noticia era una de las más esperadas por los fanáticos, que desde hace semanas siguen las señales y especulaciones alrededor de los nombres que podrían llegar al Hipódromo de San Isidro para una nueva edición de #LollaAR.

Como parte de la previa, Lollito volvió a escena desde el Hipódromo de San Isidro, escenario que volverá a recibir al festival durante tres jornadas consecutivas. Allí ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los anuncios más esperados del año para los amantes de la música en vivo.

¿Cuándo se anuncia el lineup de Lollapalooza Argentina 2027?

El lineup de Lollapalooza Argentina 2027 se anunciará el jueves 8 de octubre a las 12 h.

A partir de ese momento se conocerán oficialmente los artistas que integrarán la grilla de las tres jornadas del festival, que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.

Entradas para Lollapalooza Argentina 2027

Mientras crece la expectativa por conocer la grilla, los abonos para Lollapalooza Argentina 2027 continúan a la venta exclusivamente a través de AllAccess.

Actualmente se encuentran disponibles los últimos tickets de Preventa 2, con la posibilidad de acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Lollapalooza Argentina 2027: todos los datos

Fecha: 12, 13 y 14 de marzo de 2027

Lugar: Hipódromo de San Isidro

Lineup: se anuncia el jueves 8 de octubre a las 12 h

Entradas: AllAccess

Beneficio: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa