El pasado sábado 19 de septiembre nació Delfina, la primera hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé. “Te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera”, escribió la hija de Sergio Lapegüe al anunciar la feliz noticia en sus redes sociales.

Durante los últimos meses, la pareja había compartido algunos momentos de la dulce espera y los preparativos para recibir a su beba. Entre ellos, estuvieron la elección de su nombre y el baby shower sorpresa que organizaron sus amigas.

Y, desde que la pareja regresó a su hogar con la pequeña, ambos fueron compartiendo nuevos momentos en sus redes sociales como, por ejemplo, el encuentro de la lactancia y otros momentos de conexión.

Mica Lapegue, Tomi Bartolomé y su hija, Delfina (Foto: Instagram @micalapegue)

MICA LAPEGÜE ENCONTRÓ LA MANERA DE CALMAR A SU BEBA

Horas atrás, Mica Lapegüe compartió un dulce video en sus redes sociales donde se la veía recostada junto a Delfina, su hija. “Yo de verdad no encuentro sensación más linda en el mundo”, escribió la hija del conductor sobre la publicación.

Mica Lapegüe encontró la forma de calmar a su beba (Video: Instagram @micalapegue)

En el breve video se la escuchaba decir a cámara: “Yo de verdad no encuentro sensación más linda en el mundo que se calme con tu respiración. Yo la pongo acá, que ella escuche y empiezo a hacer así...”, contó la actriz mientras mostraba como inhalaba y exhalaba profundamente.

“Y encontramos un momento de paz que es hermoso. ¡No lo puedo explicar! Obviamente a veces no funciona... no me quiero hacer la gurú de de la maternidad, pero cuando funciona... ¡es hermoso!“, agregó Mica con una enorme sonrisa en el rostro.